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Şarköy'de emniyet kemeri uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şarköy'de emniyet kemeri uygulaması

İçişleri Bakanlığınca başlatılan 'Bir Hareketine Bakar Hayat' kampanyası kapsamında Şarköy ilçesi girişinde Şarköy Kaymakam Kılınçkaya'nın katılımıyla emniyet kemeri uygulaması yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca başlatılan 'Bir Hareketine Bakar Hayat' kampanyası kapsamında Şarköy ilçesi girişinde Şarköy Kaymakam Kılınçkaya'nın katılımıyla emniyet kemeri uygulaması yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca başlatılan 'Bir Hareketine Bakar Hayat' kampanyası kapsamında Şarköy ilçesi girişinde Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya'nı katılımıyla emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada Şarköy Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, sürücüleri emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı. Üzerinde 'Bir Harekete Bakar Hayat' yazılı broşürlerin dağıtımı da yapıldı.

Uygulama hakkında bilgi veren Şarköy İlçe Kaymakamı, emniyet kemeri takmayan vatandaşları uyardıklarını ifade ederek, "İster ön koltukta oturalım ister arka koltukta, emniyet kemeri takmak çok önemli, yaralanma ve ölümlü kazaların önüne geçiyor" dedi.

'Bir Hareketine Bakar Hayat' uygulamasına Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Şarköy Emniyet Müdürü Erdal Akkoyun ve trafik ekipleri katıldı. - TEKİRDAĞ

Şarköy'de emniyet kemeri uygulaması

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