Şarköy'de 110 litre sahte şarap ele geçirildi - Haberler

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Şarköy'de 110 litre sahte şarap ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı, Ruhan Yalçın - Güncel
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Şarköy'de 110 litre sahte şarap ele geçirildi

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde, jandarmanın araçta yaptığı aramada 110 litre sahte şarap ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde, jandarmanın araçta yaptığı aramada 110 litre sahte şarap ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

Şarköy Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mürefte Mahallesi'nde araçla sahte şarap taşındığını belirledi. Aracı durdurup, arama yapan jandarma ekipleri, 110 litre sahte şarap ele geçirdi. Sürücü F.Ş. ise gözaltına alındı.


Şarköy'de 110 litre sahte şarap ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Güncel

Jandarma, Şarköy, Güncel, Haberler

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