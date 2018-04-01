Şarkışla'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Çakır (58) idaresindeki 58 HF 707 plakalı çekici, Yıldırım Mahallesi İbrahim Göker Caddesi Ülkü Sokak Kavşağı'nda, Fırat Olçar'ın kullandığı 06 S 7024 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüsü Olçar ile otomobilde bulunan Hacıali Yener (16) yaralandı.
Şarkışla Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.