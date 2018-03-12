Şarkışla'da Sokak Hayvanları Unutulmadı

Şarkışla Belediyesi sokak hayvanları için yemlik ve suluk yaptı.

Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, belediye olarak hazırlattıkları yemlik ve sulukları sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu alanlara koyduklarını söyledi.

Sokak hayvanları için hayvan barınağı yaptıklarını anımsatan Oğuz, ilçe çöplüğünün bulunduğu Akçakışla köyü yolu üzerine de sokak hayvanları için yemlik ve suluk yaptırdıklarını ifade etti. Buraya günlük yiyecek ve su taşıyacaklarını belirten Oğuz, "Hayvanseverlerimizin de desteklerini bekliyoruz. Vatandaşlarımız gerek sokakta yaşayan, gerek hayvan barınağımızda, gerekse çöp alanımızda yaşayan hayvanlar için getirecekleri yiyecekleri belediyemiz zabıtasına teslim edebilir, ya da barınak veya çöp alandaki yemliklere kendileri bırakabilirler." dedi.