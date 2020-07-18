Şarkışla'da şehit oğlunun yanına defnedilen anne için taziye ziyareti
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Şarkışla'da şehit oğlunun yanına defnedilen anne için taziye ziyareti

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem ve Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, 101 yaşında hayata gözlerini yuman şehit annesi Ceylan Canbek'in yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

Şarkışla'da şehit oğlunun yanına defnedilen anne için taziye ziyareti
18.07.2020 12:21 | Son Güncelleme: 18.07.2020 13:16

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem ve Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, 101 yaşında hayata gözlerini yuman şehit annesi Ceylan Canbek'in yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

Ceylan Canbek'in oğlu Celal Canbek'e başsağlığı dileyen Erdem ve Oğuz, merhumenin yakınlarıyla bir süre sohbet etti.

Annesinin, ilçeye bağlı Kazancık köyünde yaşadığını, şehit oğlunun yanına defnedilmesi yönündeki vasiyeti gereği Şarkışla'daki Garipler Mezarlığı'nda toprağa verdiklerini belirtti.

Sivas Valisi Salih Ayhan da telefonla arayarak aileye başsağlığı diledi.

Ceylan Canbek'in şehit oğlu Jandarma Pilot Teğmen Ünal Canbek, 1991 yılında Ankara'da eğitim uçuşu sırasında helikopterin düşmesi sonucu şehit olmuştu.

Kaynak: AA

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