Şarkışla'da Kırsal Altyapı Çalışmaları

Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Akçakışla köyünün kısa sürede kapalı sulama şebekesine kavuşacağını söyledi.

Akçakışla köyünde devam eden kapalı sulama şebekesi modernizasyon çalışmalarını inceleyen Pektaş, köy muhtarı Rahmi Gürledik ve yetkililerden bilgi aldı.

Sivas İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün, Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında köye 10 bin metre uzunluğunda kapalı sulama şebekesi modernizasyon çalışması yaptığını söyleyen Pektaş, çalışmaların 3 ay içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Projenin hayırlı olmasını temenni eden Pektaş, şunları kaydetti:

"Bu proje ile su kayıpları en aza indirilerek işletme kolaylığı sağlanacak. Yakın zamanda tamamlanacak olan kapalı sulama şebekesi ile Akçakışla köyümüzde çiftçimizin 7 bin dönüm arazisi sulanarak tarıma katkıda bulunacak. Kapalı sulama sisteminin köy için büyük faydalar sağlayacağı kanaatindeyiz. 2 milyon liralık projenin finansını sağlayan DAP'a köylümüz adına teşekkür ediyorum."