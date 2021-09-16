Şarkışla'da çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı - Haberler
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Şarkışla'da çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı

AA / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel
Şarkışla'da çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobil çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobil çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

A.A. (21) yönetimindeki 58 ABY 575 plakalı otomobil Esentepe Mahallesi'nde, N.K'nin (22) kullandığı 58 LA 942 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

AA / Kemal Erdoğmuş - Son Dakika Haberleri
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