Şarkışla'da 6 bin çilek fidesi toprakla buluştu Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Sivas Valiliğinin başlattığı "300 Fikir 300 Proje" kapsamında 6 bin çilek fidesi dikimi gerçekleştirildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Sivas Valiliğinin başlattığı "300 Fikir 300 Proje" kapsamında 6 bin çilek fidesi dikimi gerçekleştirildi.

"Çilek Tadında Yetiştiricilik Projesi" adıyla kabul gören projeyle Özgür Celep'in Pınarönü Mahallesi Sanayi Sitesi mevkisindeki tarlasına çilek fideleri dikildi.

Fide dikme programına katılan Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, çilek bahçesinin üreticiye hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diledi.

"300 Fikir, 300 Proje" kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan ve İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen yüzde 75'i hibeli proje kapsamında ilk etapta çilek bahçesi oluşturduklarını söyleyen Erdem, "Amacımız ürün çeşidini artırmak, katma değeri yüksek ürünler yetiştirmek ve çiftçilerimizin yüzünün gülmesini sağlamaktır." dedi.

Erdem, 2020 yılının üretim ve istihdam odaklı bir yıl olmasını hedeflediklerini dile getirerek, bu tür çalışmalara önem verdiklerini sözlerine ekledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Uğur Furkan Yurt ise bu tür projelere talep olması halinde bunları değerlendireceklerini söyledi.

Programa katılan Şarkışla Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Taş ve İlçe Özel İdare Müdürü Yavuz Şükrü Yılmaz da projenin hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA