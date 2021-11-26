Şarkıları milyonlarca kez dinlenen Ali Baran'dan canlı performans: Bedduanın Nirvana'sını yaptım

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ali Baran, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Perdenin Ardındaki Dünya isimli programda yazar Burak Codur'un konuğu oldu. Samimi açıklamalar yapan Baran, şarkılarının birçok kişi tarafından bilindiğini ancak yüzünün tanındığını söyledi

Ali Baran, Burak Codur'un "Hikayen nasıl başladı?", "Senin için müzik ne ifade ediyor?" ve "Şarkıcı olmasan hangi mesleği seçerdin?" sorularına da cevap verdi.

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