Şarkılar Bizi Söyler ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm hangi gün ekrana geliyor? Cumartesi mi?
Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm ne zaman yayınlanıyor merak edildi. Programın bugün tekrar bölümünün ekrana gelmesiyle birlikte izleyiciler, Şarkılar Bizi Söyler ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm hangi gün ekrana geliyor? Cumartesi mi? merak etti. İşte detaylar...
Şarkılar Bizi Söyler, 25 Şubat 2021 tarihinde Kanal D'de Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici tarafından sunulmaya başlayan talk show türündeki Türk televizyon programı. Şarkılar Bizi Söyler ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm hangi gün ekrana geliyor? Cumartesi mi?
Şarkılar Bizi Söyler her hafta Cumartesi günü saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.
Fakat program bu hafta yılbaşı arası yaptığı için bugün yeni bölümü ekranlara gelmeyecek. Bugün Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler Tekrar bölümü olacak.
- 18:45 - Kanal D Haber Hafta Sonu
- 20:00 - Şarkılar Bizi Söyler (Tekrar bölümü)
- 00:45 - Hızlı ve Ateşli: Ölüm Yarışı
Şarkılar Bizi Söyler, 25 Şubat 2021 tarihinde Kanal D'de Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici tarafından sunulmaya başlayan talk show türündeki Türk televizyon programı.
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