Şarkılar Bizi Söyler, 25 Şubat 2021 tarihinde Kanal D'de Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici tarafından sunulmaya başlayan talk show türündeki Türk televizyon programı. Şarkılar Bizi Söyler ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm hangi gün ekrana geliyor? Cumartesi mi?

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şarkılar Bizi Söyler her hafta Cumartesi günü saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.

Fakat program bu hafta yılbaşı arası yaptığı için bugün yeni bölümü ekranlara gelmeyecek. Bugün Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler Tekrar bölümü olacak.

8 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI

18:45 - Kanal D Haber Hafta Sonu

Hafta Sonu 20:00 - Şarkılar Bizi Söyler (Tekrar bölümü)

00:45 - Hızlı ve Ateşli: Ölüm Yarışı

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER SUNUCULARI KİMDİR?

Şarkılar Bizi Söyler, 25 Şubat 2021 tarihinde Kanal D'de Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici tarafından sunulmaya başlayan talk show türündeki Türk televizyon programı.

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