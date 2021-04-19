Şarkılar Bizi Söyler Melihat Gülses kimdir? Melihat Gülses evli mi, kaç yaşında?

Melihat Gülses Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oldu. İzleyicilerin büyük beğenisini toplayan Melihat Gülses, ekranda gösterdiği performansla göz doldurdu. Peki, Melihat Gülses kimdir? Şarkılar Bizi Söyler Melihat Gülses'e katılan Sami Özer Melihat Gülses evli mi, kaç yaşında?

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Sami Özer, şarkılar Bizi Söyler'e konuk oldu. Seslendirdiği parçalarla beğeni toplayan Melihat Gülses izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Şarkılar Bizi Söyler Melihat Gülses kimdir? Melihat Gülses evli mi, kaç yaşında?

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUĞU MELİHAT GÜLSES KİMDİR?

Melihat Gülses, Klâsik Türk müziği yorumcusudur. Vikipedi

Doğum tarihi: 1 Ekim 1958 (62 yıl yaşında), Akşehir

Eşi: Necip Gülses (e. 1983)

İlkokul ve ortaokulu Anadolu'nun çeşitli illerinde tamamladı. Lise eğitimini Fatih Kız Lisesi'nde tamamladı. Lisedeyken konservatuvara devam etti. 1976'da İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ses eğitimi (şan) bölümüne girdi ve 1984'te eğitimini tamamladı.

Müzik hayatı

1981'de TRT İstanbul Radyosu'na girdi. TRT radyo ve televizyonlarında programlar yaptı. Yurt dışında verdiği konserlerde Türkiye'yi ve Türk müziğini tanıttı. Önemli sanatçılarla çalışmalar yaptı. 1996 yılında çıkan Tatyos Efendi albümünün ve 2002 yılında çıkan İncesaz adlı müzik topluluğuna ait İki/Eylül Şarkıları albümünün solistliğini yaptı. Seslendirmiş olduğu birçok eser dinleyenleri tarafından hâlen kabul görmekte ve dinlenmektedir.

Melihat Gülses hâlen TRT İstanbul Radyosu'nda çalışmalarına devam etmektedir. Neva adında kızı ve Alihan adında bir oğlu vardır.