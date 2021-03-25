Şarkılar Bizi Söyler konuğu Zafer Algöz kimdir? Zafer Algöz kaç yaşında?
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Şarkılar Bizi Söyler konuğu Zafer Algöz kimdir? Zafer Algöz kaç yaşında?

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Şarkılar Bizi Söyler konuğu Zafer Algöz kimdir? Zafer Algöz kaç yaşında?

Kanal D ekranlarının sevilen müzik programı Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan Zafer Algöz araştırılıyor. Peki, Şarkılar Bizi Söyler Zafer Algöz kimdir, kaç yaşında? Zafer Algöz nereli, mesleği nedir? Zafer Algöz hayatı ve biyografisi nedir?

Ünlü sanatçı Zafer Algöz Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor. Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan Zafer Algöz merak edildi.. Peki, Şarkılar Bizi Söyler Zafer Algöz kimdir, kaç yaşında? Zafer Algöz nereli, mesleği nedir? Zafer Algöz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER ZAFER ALGÖZ KİMDİR?

Zafer Algöz Türk Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu.

1975 sezonunda Bursa Devlet Tiyatrosu'nda açılan "Gençlik Kursları" ile tiyatro eğitimi alan sanatçı, 1980 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı.

1985 yılında mezun olup, aynı yıl Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sanat yaşamına başladı.1989 yılında İstanbul Devlet Tiyatroları'na tayin olan Algöz, birçok oyunda rol aldı, dizi ve sinema filmleri çevirdi. İstanbul Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmaktadır.

Rol aldığı oyunlar

Amedeus

Çok Yaşa Komedi

Şarkılar Bizi Söyler konuğu Zafer Algöz kimdir? Zafer Algöz kaç yaşında?
SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
Haber Yorumları
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