Şarkikaraağaç'ta samanlıkta çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Şarkikaraağaç'ta samanlıkta çıkan yangın söndürüldü

AA, Fatih Demirtaş - Güncel
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Şarkikaraağaç'ta samanlıkta çıkan yangın söndürüldü

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ŞARKİKARAAĞAÇ, ISPARTA (AA) - Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yukarıdinek köyünde Hasan Hüseyin Coşkun'a ait samanlıkta elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, bitişiğindeki eve sıçramadan söndürüldü.

Yangından dolayı samanlıkta maddi hasar oluştu.

AA / Fatih Demirtaş - Güncel

Şarkikaraağaç, Isparta, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haber

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