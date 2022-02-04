Şarkikaraağaç'ta samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
AA, Fatih Demirtaş - Güncel
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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
ŞARKİKARAAĞAÇ, ISPARTA (AA) - Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yukarıdinek köyünde Hasan Hüseyin Coşkun'a ait samanlıkta elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, bitişiğindeki eve sıçramadan söndürüldü.
Yangından dolayı samanlıkta maddi hasar oluştu.
AA / Fatih Demirtaş - Güncel