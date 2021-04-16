Şarkikaraağaç'ta iftar yemeği evlere götürülüyor
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Şarkikaraağaç'ta iftar yemeği evlere götürülüyor

Şarkikaraağaç'ta iftar yemeği evlere götürülüyor
Anadolu Ajansı / Fatih Demirtaş - Haberler | Güncel

Şarkikaraağaç Belediyesince, ihtiyaç sahiplerinin evine iftar yemeği götürülüyor.

Şarkikaraağaç Belediyesince, ihtiyaç sahiplerinin evine iftar yemeği götürülüyor.

Şarkikaraağaç Belediye Başkanı İsa Çarkacı, gazetecilere, etkinliğin ramazan ayı boyunca süreceğini söyledi.

Geçen yılda ihtiyaç sahiplerinin evine iftar yemeklerinin servis edildiğini belirten Çarkacı, "İhtiyaç sahipleriyle buluşmamıza vesile olan, vermiş olduğumuz bu hizmette büyük katkıları olan hayırseverlere teşekkür ederim. Cenab-ı Allah hayırsever vatandaşlarımızın yapmış oldukları yardımları kabul eylesin." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Demirtaş

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