Şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evi apartman görevlisi tarafından soyuldu

Konser vermek için şehir dışına çıkan şarkıcı Zeynep Sağdaş, köpeğini gezdirmesi için evinin anahtarını apartman görevlisine verdi. Bir süre sonra evine dönen şarkıcı, ziynet eşyalarının çalındığını görünce karakola koştu.

Konser vermek için sık sık şehir dışına çıkan şarkıcı Zeynep Sağdaş, köpeğini gezdirmesi için evinin bir anahtarını apartman görevlisi Barış G.'ye vermişti. Görevli, 30 Ekim'de Ankara'ya giden Sağdaş'ın isteği üzerine köpeğini gezdirdi. Akşam eve döndüğünde yatak odasındaki dağınıklığı fark eden Sağdaş, ziynet eşyalarının yerinde olmadığını fark etti.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDAN İZLENDİ

Günaydın'da yer alan habere göre, pırlanta kolye, yüzük, bileklik ve altınlarının kaybolduğunu belirten şarkıcı polisi aradı. Kamera kayıtlarında görevlinin Sağdaş'ın odasına girdiği, komodinin üzerindeki tektaş yüzüğü eline alıp inceleyip bıraktığı, tekrar evde dolaşmaya devam ettiği ve yatak odasına yeniden döndüğü görüldü. Odadan çıkarken cebine bir şeyler koyarak ayrıldığı fark edilen görevli cezaevine gönderildi.

"SADECE ÇEKMECEDEN MESAİ ÜCRETIMI ALDIM"

İfadesi alınan apartman görevlisi, Sağdaş'ın köpeğini gezdirdikten sonra anahtarı sehpanın üzerinde bırakarak ayrıldığını, çıkarken yatak odasına da girdiğini, oradaki ziynet eşyalarını sadece incelediğini, çekmeceden 80 lira olan mesai ücretini aldığını kaydetti. Barış G. hakkında dava açıldı. 10 yıla kadar hapsi istenen şüpheli, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor.