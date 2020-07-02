Şarkıcı Zeynep Mansur isyan etti Şarkıcı Zeynep Mansur, önceki gün Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi. Mansur, projelerinin çalınmasına isyan etti.

Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden Mansur, "Daha önce Sezen Aksu şarkıları projemi çaldılar. Şimdi de stylingimi çaldılar. İsim vermek istemiyorum onlar kendilerini biliyor. Ne yapsam çalıyorlar" dedi.

ZEYNEP MANSUR KİMİ İŞARET ETTİ?

Şarkıcı Gülben Ergen karantina döneminin bitmesiyle birlikte yeni projeleri için çalışmaya başlarken, kısa bir süre önce yeni imajıyla objektif karşısına geçmişti. Ancak Ergen'in imajını gören sosyal medya kullanıcıları Zeynep Mansur'un iki yıl önceki imaj çalışmasını hatırlatarak aradaki benzerliğe dikkat çekmişti.





Kaynak: Snob Magazin