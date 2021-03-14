Şarkıcı Zeynep Dizdar'ın babası hayatını kaybetti
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Şarkıcı Zeynep Dizdar'ın babası hayatını kaybetti

14.03.2021 18:05 | Son Güncelleme: 14.03.2021 18:09
Şarkıcı Zeynep Dizdar'ın babası hayatını kaybetti

ŞARKICI Zeynep Dizdar, sosyal medya hesabı üzerinden babası Kamuran Dizdar'ın hayatını kaybettiğin duyurdu.

ŞARKICI Zeynep Dizdar, sosyal medya hesabı üzerinden babası Kamuran Dizdar'ın hayatını kaybettiğin duyurdu. 4 yıl önce annesini kaybeden ünlü şarkıcı, bu kez babasını kaybettiğini açıkladığı paylaşımında, "Acı ve üzüntü içindeyim. Ne olur dualarınızı eksik etmeyin. Hepiniz sağ olun, nurlarla uyu babacığım. Seni çok seviyorum. Anne ve babaların hakkı ödenmez bu dünyada siz birbirinize kavuştunuz cennet olsun mekanınız" ifadelerine yer verdi.

 


- İstanbul
Şarkıcı Zeynep Dizdar'ın babası hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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