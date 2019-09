Şarkıcı Yonca Evcimik, yeni yaşını mayolu pozlarıyla kutladı

16.09.2019 08:50

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Yonca Evcimik, 56 yaşına bastı. "Gösteri daha yeni başlıyor" diyerek Instagram hesabından bikinili fotoğraflarını paylaşan Evcimik, yaşına rağmen fit görüntüsüyle genç kızlara taş çıkarttı.

"İÇİMDEKİ ÇOCUĞU KAYBETMEYECEĞİM"

Yaptığı cesur paylaşımlarla adından sıklıklı söz ettiren ünlü isim, mayolu fotoğraflarını da şu sözlerle paylaşarak yeni yaşını kutladı: "Bugün benim doğum günüm. 56 yaşıma selam olsun. Rakamlarla hiç işim olmadı. Ruhumu genç tuttuğumu ve içimdeki çocuğu hiç kaybetmeyeceğimi çok iyi biliyorum. Bana her zaman sorulan 'Nasıl bu kadar enerjik ve genç kalıyorsun?' sorusunun cevabı çok açık aslında. Malum dış görünüş için her türlü nimetten yararlanmak mümkün ama insanın ruhunu genç tutmak için hiç bir tıbbi müdahale şansı yok. Ben ve içimdeki büyümeyen çocuk her daim genç ve enerjik kalmaya devam edeceğiz. Yeni yaşım kutlu olsun. Gösteri daha yeni başlıyor"

ÇUVALDAN ELBİSE GİYMİŞTİ

Yonca Evcimik, 5 gün önce de sanat danışmanlığını kendisini yaptığı bir açılış gecesinde çuvaldan yapılı elbise giydi. Evcimik'in giydiği çuval elbisede en dikkat çeken detay ise üzerinde yazılı olan "Herkes baksın dalgasına" yazısı oldu.