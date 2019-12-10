Şarkıcı Yılmaz Çelik tutuklandı
Haberler » Güncel » Şarkıcı Yılmaz Çelik tutuklandı - Haber

Şarkıcı Yılmaz Çelik tutuklandı

TUNCELİ'de, terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Yılmaz Çelik, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

10.12.2019 18:11 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:11
Şarkıcı Yılmaz Çelik tutuklandı

TUNCELİ'de, terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan şarkıcı , bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında başlatılan terör örgütü üyeliği soruşturması kapsamında 2 gün önce gözaltına alınan şarkıcı Yılmaz Çelik, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Çelik,' terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler