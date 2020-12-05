Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı
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Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı

05.12.2020 21:56 | Son Güncelleme: 05.12.2020 22:33

Şarkıcı Sevda Demirel, sosyal medyadan yaptığı bornozlu paylaşımıyla takipçilerini mest etti. 48 yaşındaki şarkıcının pozu gençlere taş çıkarttı.

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden sık sık paylaşım yapan Sevda Demirel, yine takipçilerinin dikkatini çekti. 48 yaşında olmasına karşın kusursuz fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı.

Ünlü şarkıcının göğüs dekoltesi, takipçileri tarafından oldukça beğenildi.

KORUMA TUTMUŞTU

Sevda Demirel, geçtiğimiz ayda mağazaları dolaşırken kendisini adım adım takip eden kadının sorulması üzerine, "Kendisi korumam olur. Kendimi koruyabilirim fakat her zaman destek iyi olur diye düşündüm ve koruma tuttum. Sonuçta yalnız bir kadınım" demişti.

İşte Sevda Demirel'in pozu;

Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı
Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı
Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı
Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı
Şarkıcı Sevda Demirel, bornozlu paylaşımıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı

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