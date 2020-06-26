Şarkıcı Şanzel Çetin'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
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Şarkıcı Şanzel Çetin'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu

Çatlak Şanzel lakabıyla tanınan şarkıcı Şanzel Çetin, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında bir doktoru öldürdüğünü söyleyerek "Daha sonra alışkanlık oldu bu sefer de insanları yaralamaya başladım" dedi. Çetin, tepki çeken sözlerinin ardından Twitter'da trend oldu.

26.06.2020 11:58 | Son Güncelleme: 26.06.2020 12:23

Kamuoyunda Çatlak Şanzel olarak tanınan ve kendi üslubuyla söylediği şarkılarla adını duyuran Şanzel Çetin, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında yayınlanan programına konuk oldu. Hayatı hakkında çarpıcı itiraflarda bulunan Çetin, tepki çeken sözlerinin ardından gündem oldu.

"BABAANNEMİ ÖLDÜREN DOKTORU ÖLDÜRDÜM"

İşlediği bir cinayetten bahseden Şanzel, babaannesinin ölümünden sorumlu tuttuğu doktoru nasıl öldürdüğünü anlattığını şu sözlerle anlattı: "Babaannem yanlış ameliyatta vefat etti. Babaannemi öldüren doktoru öldürdüm. Bende 17 yaşındaydım. Yüzde yüz doktor hatasından öldüğünü öğrendik. 36 sene hapis cezası aldım 24 yıla indi. O zamanda eski yasa vardı ve 3'te 1'i yatılıyordu. 7 sene 2 ay 10 yattım."

Şarkıcı Şanzel Çetin'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu

"ADAM ÖLDÜRMEK ALIŞKANLIK OLDU"

Açıklamalarına devam eden Şanzel, "Ondan sonra alışkanlık yaptı, birkaç kere de yaralamadan girdim" dedi. Konuğunun bu sözlerine gülerek cevap veren Armağan Çağlayan ve Şanzel Çetin, kısa sürede Twitter'da gündem oldu. Trend listesinde 2. sırada yer alan ikiliye tepki yağdı.

İşte Armağan Çağlayan ve Şanzel Çetin'e gelen bazı tepkiler:

Şarkıcı Şanzel Çetin'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Şarkıcı Şanzel Çetin'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Haber Yorumları (1)
TR: aman ne güzel örnek oluyorsun
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