Şarkıcı Okan Tok, fotoğrafını izinsiz kullanan Faik Öztrak'a dava açmaya hazırlanıyor
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Şarkıcı Okan Tok, fotoğrafını izinsiz kullanan Faik Öztrak'a dava açmaya hazırlanıyor

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Şarkıcı Okan Tok, fotoğrafını izinsiz kullanan Faik Öztrak'a dava açmaya hazırlanıyor

İki yıl önce Kim Milyoner Olmak İster'e katılan şarkıcı Okan Tok, yarışmadaki fotoğrafını izinsiz şekilde alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef alan yazılar yazan CHP sözcüsü Faik Öztrak'a dava açacak.

3 Kasım 2019'da Kim Milyoner Olmak İster'a katılan şarkıcı Okan Tok, ilk soruda elenerek yarışmaya veda etmişti. CHP sözcüsü Faik Öztrak ise Tok'un o günkü yarışmadan fotoğrafı üzerinde oynamalar yapıp izinsiz şekilde sosyal medya hesabından paylaştı.

"BU KİŞİLER CEZA ALMALI Kİ AT KOŞTURMASINLAR"

Sabah'ta yer alan habere göre, kendi resmiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyada hedef alındığını gören Tok, hakkını mahkemede arayacağını açıkladı. Siyasete alet edilmesine çok sinirlenen Tok, "Siyaset, insan onurunu zedeleyici, aşağılayıcı ve başkalarının özgürlük alanını ihlal ederek yapılmaz. izin almadan resmimi nasıl kullanabilir? Akıl, mantık ve ahlak kuralları çerçevesinde düşüncelerini yansıtamayan kişinin CHP'nin sözcüsü olması daha da vahim. Sosyal medyada insanları inciten, hakaret eden kişiler büyük cezalar almalı ki bu şekilde at koşturamasınlar" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Okan Tok, fotoğrafını izinsiz kullanan Faik Öztrak'a dava açmaya hazırlanıyor
Şarkıcı Okan Tok, fotoğrafını izinsiz kullanan Faik Öztrak'a dava açmaya hazırlanıyor
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu

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