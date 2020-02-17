Şarkıcı Merve Özbey'den çocuk itirafı!

17.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:41

Büyük yankı bulan düğünleri hakkında konuşan Merve Özbey, "Hayalimin ötesinde bir düğündü. İnsanlar mutlu olsun diye çok çabaladık. Yaklaşık 4.5 ay bu düğüne hazırlandık. Çok şükür karşılığını aldık." ifadelerini kullandı.





'Doğru zamanı bekliyoruz'

Yeni evli çiftten Merve Özbey, muhabirlerin "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Allah nasip ederse çok istiyoruz. Doğru zamanı bekliyoruz. Allah herkesin gönlüne göre versin" yanıtını verdi.



