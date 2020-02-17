Şarkıcı Merve Özbey'den çocuk itirafı!
Başarılı sanatçı Merve Özbey ve aranjör Erdem Kınay, Kıbrıs Girne'deki Chamada'da sahne aldı. Geçtiğimiz pazar günü Kenan Koçak ile evlenen Özbey, muhabirlerin bebek sorularına samimi bir cevap verdi
Büyük yankı bulan düğünleri hakkında konuşan Merve Özbey, "Hayalimin ötesinde bir düğündü. İnsanlar mutlu olsun diye çok çabaladık. Yaklaşık 4.5 ay bu düğüne hazırlandık. Çok şükür karşılığını aldık." ifadelerini kullandı.
'Doğru zamanı bekliyoruz'
Yeni evli çiftten Merve Özbey, muhabirlerin "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Allah nasip ederse çok istiyoruz. Doğru zamanı bekliyoruz. Allah herkesin gönlüne göre versin" yanıtını verdi.