Şarkıcı Kutsi evleniyor! İşte müstakbel eşi
25.02.2021 15:38 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:43
"Benim Adım Melek" adlı dizide başrol oynayan oyuncu Kutsi evleniyor. İşte Kutsi'nin müstakbel eşi...
Güneş'in haberine göre; 7 yıl birlikte olduğu Feyza Çıpa'dan ayrıldıktan sonra rol aldığı dizideki çocuk oyuncu Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker ile birlikte olan Kutsi, nikah işlemlerini başlattı.
DÜĞÜNÜ PANDEMİ SONRASI YAPACAKLAR
Dizi çekimlerinin gerçekleştiği Gaziantep'te gün alan oyuncunun, pandemi nedeniyle düğünü daha sonra yapacağı öğrenildi.
Kaynak: Snob Magazin