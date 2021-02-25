Şarkıcı Khontkar, Twitch dünyasına adım attığını duyurdu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şarkıcı Khontkar, Twitch dünyasına adım attığını duyurdu!

25.02.2021 22:15 | Son Güncelleme: 25.02.2021 22:19
Şarkıcı Khontkar, Twitch dünyasına adım attığını duyurdu!

Ünlü rap sanatçısı Khontkar, Twitch'e mi geliyor? Şarkıcı sevenlerini merakta bırakan bir gönderi paylaştı.

Khontkar sahne ismi ile bilinen Onur Dinç, Twitter hesabından Twitch platformuyla ilgili bir gönderi paylaştı.

"Twitch ile ilgili çalışmaları başlattık" diyen şarkıcı platformda ne yapacağı ile ilgili bilgi vermezken, "Öyle web cam le girmemi beklemiyonuz dimi?" diyerek normal bir Twitch yayını yapmayacağının sinyallerini verdi. Tabii ki bu da son dönemde korona virüsün de sebep olduğu evlere kapanmamız ile popülerleşen internet konserlerini akla getirdi.

Ünlü rap sanatçısı Twitch üzerinden bir konser mi verecek? Yoksa sohbet muhabbet içerikli yayınlar mı planlıyor? Şimdilik bir ayrıntı yok fakat sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Tarkan Cansu Dere Sinan Akçıl Mustafa Ceceli
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Umut Bulut Fatih Terim İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Darbe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şarkıcı Khontkar, Twitch dünyasına adım attığını duyurdu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 22:21:44. #1.14#
title