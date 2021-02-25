Şarkıcı Khontkar, Twitch dünyasına adım attığını duyurdu!

Khontkar sahne ismi ile bilinen Onur Dinç, Twitter hesabından Twitch platformuyla ilgili bir gönderi paylaştı.

"Twitch ile ilgili çalışmaları başlattık" diyen şarkıcı platformda ne yapacağı ile ilgili bilgi vermezken, "Öyle web cam le girmemi beklemiyonuz dimi?" diyerek normal bir Twitch yayını yapmayacağının sinyallerini verdi. Tabii ki bu da son dönemde korona virüsün de sebep olduğu evlere kapanmamız ile popülerleşen internet konserlerini akla getirdi.

Ünlü rap sanatçısı Twitch üzerinden bir konser mi verecek? Yoksa sohbet muhabbet içerikli yayınlar mı planlıyor? Şimdilik bir ayrıntı yok fakat sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Kaynak: Playerbros