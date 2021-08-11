ŞARKICI IRMAK ARICI TRAFİKTE TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜNÜN YÜZÜNE TÜKÜRDÜ

ŞARKICI Irmak Arıcı, Kadıköy'de trafikte korna çalma nedeniyle tartıştığı sürücünün yüzüne defalarca tükürdü.

ŞARKICI Irmak Arıcı, Kadıköy'de trafikte korna çalma nedeniyle tartıştığı sürücünün yüzüne defalarca tükürdü. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olay sonrası yüzüne tükürülen Recep Karaaslan, 23 yaşındaki şarkıcıdan şikayetçi oldu.

Olay geçen pazartesi akşam saatlerinde Caddebostan'da meydana geldi. Şarkıcı Irmak Arıcı trafikte korna çalma nedeniyle Recep Karaaslan (26) isimli sürücü ile tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma sırasında Arıcı, Karaaslan'ın yanına gelerek yüzüne tükürdü. "Senin gibi insanlara nasıl tükürüyorum. Allah'ın eziği" diyen ve Karaaslan'ın kolunu sıkan şarkıcının o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Yaşanan tartışma sonrası Arıcı, olay yerinden ayrıldı. Recep Karaaslan'ın şarkıcıdan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü

-Yaşanan tartışma-Şarkıcının sürücünün yüzüne tükürmesi-Sürücünün kolunu sıkması-Hakaret etmesi

-Genel ve detay görüntüler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı