Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü
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Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü

Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Magazin

Son dönemin genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı sürücünün yüzüne defalarca tükürdü. Cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen olay sonrası yüzüne tükürülen sürücü genç şarkıcıdan şikayetçi oldu.

Mustafa Ceceli ile düet yaptığı "Mühür" şarkılarıyla adını duyuran şarkıcı Irmak Arıcı, son olarakMustafa Sandal ve Eypio gibi sanatçılarla birlikte "Bizim Çocuklar" klibinde yer almıştı. Trafikte skandal bir olaya karışan genç şarkıcı, yol verme meselesi yüzünden trafikte bir sürücü ile tartıştı. Olayın büyümesi üzerine tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü.

KAMERAYLA SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

"Korona salgını varken birine tükürmek suç" diyen adamın kolunu sıkarak tırnaklayan genç şarkıcı, cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Arıcı'nın adamın üzerine tükürdükten sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi dikkat çekti.

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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü - Haberler Magazin
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