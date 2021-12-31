Şarkıcı Hakan Peker, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Şarkıcı Hakan Peker, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Şarkıcı Hakan Peker, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Peker, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.
Haberde Mahmut Serdar Alakuş'un "Rüzgarın cambazları" adlı karesine oy veren Peker, yaşamda İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", sporda ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğrafını oyladı.
Peker, fotoğrafların hepsini birbirinden etkileyici bulduğunu belirterek, AA çalışanlarına başarılar diledi.
AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
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