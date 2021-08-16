Şarkıcı Gülşen'den kendisi ve oğlu için sıkı beslenme programı! Kola ve cipsi evine sokmuyor

Ünlü şarkıcı Gülşen, kendisinin olduğu kadar oğlu Azur'un da beslenmesine dikkat ediyor. Gülşen'in kola ve cipsi evine sokmayan Gülşen, organik ve taze ürünleri tercih ediyor.

Fit görüntüsünü korumasının altındaki neden yıllardan bu yana merak edilen şarkıcı Gülşen, kendisinin ve oğlunun beslenmesine çok önem veriyor. Evine cips ve kolayı asla sokmayan ünlü şarkıcı, genellikle organik ve taze ürünlerden yana tercih kullanıyor.

OĞLUNUN BESLENMESİNE ÖZEN GÖSTERİYOR

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; fit vücuduyla dikkat çeken Gülşen, kendi beslenmesine dikkat ettiği kadar oğlununkine de özen gösteriyor. Azur Benan'ın sağlıklı beslenmesi için elinden geleni yapan şarkıcı oğlunun tükettiği ürünleri özel seçiyor.

ZARARLI GIDALARI EVİNE ALMIYOR

Gülşen, çikolata, cips ve kola gibi zararlı gıdaları da evine almıyor. Şarkıcının, beslenme koçundan da destek alarak oğlu için her güne özel bir menü oluşturduğu iddia ediliyor.

Kaynak: Hürriyet