Şarkıcı Gülçin Ergül kaza yaptı, arkadaşı hayatını kaybetti - Haberler
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Şarkıcı Gülçin Ergül kaza yaptı, arkadaşı hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şarkıcı Gülçin Ergül kaza yaptı, arkadaşı hayatını kaybetti Bir döneme damgasını vuran Hepsi grubunun üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül, Balıkesir'de trafik kazası geçirdi.

BALIKESİR (İHA) - Şarkıcı Gülçin Ergül kaza yaptı, arkadaşı hayatını kaybetti

BALIKESİR - Bir döneme damgasını vuran Hepsi grubunun üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül, Balıkesir'de trafik kazası geçirdi. Kazada Ergül yaralanırken, yanındaki arkadaşı hayatını kaybetti.

İzmir - İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde meydana gelen kazada, Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve yanında Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül'ün bulunduğu 34 SD 7339 plakalı otomobil, aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki 34 CGR 100 plakalı tırın dorsesi ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle yola savrulan otomobil, korkuluklara çarparak durabildi. Sürücü Lafçı, olay yerinde hayatını kaybedereken, şarkıcı Ergül ise hafif şekilde yaralandı. Ergül, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Şarkıcı Gülçin Ergül kaza yaptı, arkadaşı hayatını kaybetti

Şarkıcı Gülçin Ergül kaza yaptı, arkadaşı hayatını kaybetti

Şarkıcı Gülçin Ergül kaza yaptı, arkadaşı hayatını kaybetti

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