Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorum Gündemle alakalı yaptığı paylaşımlardan dolayı sıkça adından söz ettiren ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz, dolar ve euro'nun yükselişinden bahsederken "Ekonomimizi çok üzülüyorum" dedi.

Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz, önceki akşam trafikte görüntülendi. Camını açarak basın mensuplarıyla sohbet eden Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu.

"ÜLKEMİZDE UCU DOLARA DOKUNMAYAN HİÇBİR ŞEY YOK"

Dolar ve euro'nun çok yüksek olduğunu ifade eden Özoğuz, "Ekonomik durumumuz ortada. Çok üzülüyorum. Zor zamanlar geçecek inşallah. Ülkemizde dolara dokunmayan hiçbir şey yok. Mesela, 'Maaşı dolarla mı alıyorsun?' gibi bir soru çok abes. Türkiye'de her ürün ve mal dolara bağlı" yorumunda bulundu.

"ÇOCUĞUMU OKULA GÖNDERMEM"

21 Eylül'de okulların açılacak olması hakkında da konuşan Özoğuz, "Ben çocuğumu okula göndermem. Çocuklar hijyen konusuna ne kadar dikkat edebilir?" açıklamasında bulundu.

SOSYAL MESAFE UYARISI

Arabasının içinde maske takmayan oyuncu, muhabirleri kendisine fazla yaklaşmaması konusunda uyarmayı ihmal etmedi. Keyifli olduğu gözlenen Özoğuz, soruların ardından uzaklaştı.