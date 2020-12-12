Şarkıcı Fedon, AA'nın "Yılın fotoğrafları" oylamasına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Şarkıcı Fedon, AA'nın "Yılın fotoğrafları" oylamasına katıldı

12.12.2020 11:19 | Son Güncelleme: 12.12.2020 11:53

Şarkıcı Fedon, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Şarkıcı Fedon, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren Fedon, AA muhabir ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışından çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki beğendiği karelere oy verdi.

Fedon, yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mendereslerde yaz ve kış" ve "Sofranın sürpriz konuğu", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", haber kategorisinde ise Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı", Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" ve Lokman Vural Elibol'un "ABD'de göstericilere polis müdahalesi" fotoğraflarını oyladı.

Fotoğrafları çok beğendiğini ifade eden Fedon, "Fotoğraflara sadece fotoğraf olarak bakmıyorum. Çekimi, düşüncesi, ne ifade ettiği, kadrajı ve ışığı çok önemli. Kendime göre etüt ederek oylama yaptım. Duygusallığı senaryosunu da önemli. Çok güzel fotoğraflar vardı." diye konuştu.

Şarkıcı Fedon, AA'nın 'Yılın fotoğrafları' oylamasına katıldı
Şarkıcı Fedon, AA'nın 'Yılın fotoğrafları' oylamasına katıldı
Şarkıcı Fedon, AA'nın 'Yılın fotoğrafları' oylamasına katıldı
Şarkıcı Fedon, AA'nın 'Yılın fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

İlgili Haberler

Son dakika gündem: Kuzey Makedonya Hükümeti Genel Sekreteri Zekiri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Son dakika gündem: Kuzey Makedonya Hükümeti Genel Sekreteri Zekiri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
AFYONKARAHİSAR - Vali Çiçek, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
AFYONKARAHİSAR - Vali Çiçek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Şener Şen Cem Yılmaz Ebru Şallı Seda Sayan
Spor Falcao Samatta Kylian Mbappe Mauricio Lemos Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kız Ateş İlaç Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şarkıcı Fedon, AA'nın "Yılın fotoğrafları" oylamasına katıldı - Van
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 11:53:45. #1.14#
title