Şarkıcı Emrah Dinçer Hakkında Müebbet Hapis Cezası İstendi
Eşiyle birlikte olduğu iddiasıyla avukat Onur Evrim Demir'i öldüren Emrah Dinçer, hakkında "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gölbaşı'nda Ağustos 2016'da Avukat Onur Evrim Demir'in vahşice öldürülmesine ilişkin soruşturmasını tamamladı. Cinayeti işlediği gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Emrah Dinçer ile cesedi ortadan kaldırmasına yardım ettiği ileri sürülen avukatı Şükrü Açıkbaş hakkında dava açıldı.
"DELİLLERİ YOK ETTİLER"
Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre iddianamede, eşiyle birlikte olduğu gerekçesiyle Avukat Demir'i kafasına sopa ile vurarak öldüren Dinçer'in, daha sonra Açıkbaş'ı çağırdığı ve cesedi birlikte Gölbaşı'nda bir dere kenarına attıkları ileri sürüldü.
Demir'in cesedinin yanında bulunan bir tahta parçasının Dinçer'in evindeki aramada ele geçirilen sopayla eşleşmesi sonucu cinayetin çözüldüğü kaydedilen iddianamede, şüpheli Dinçer'in "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Eski emniyet müdürü olan Avukat Açıkbaş hakkında ise "delilleri yok etmek" suçundan 5 yıl hapis cezası istendi.
-
OLMADI GARDAŞIM OLMADI, SEN ESAS SUÇLUYU VURMAMIŞSIN, KARI YAŞIYOR, NE ANLADIK OLMADICevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
Ya biz geriden geliyoruz yada siz çok geridesiniz herkese ünlü sanatçı bilmem ne fasa fiso tırı vırı Adamın adını ilk kez duyan sadece ben değilim heralde !Cevap Yaz 21 1 Yayından Kaldır
-
ünlü diyorsunuz hemen bakalım habere diye siz haberci değilmisiniz ulan hepiniz herşeyi abartıyorsunuz puh yazıkCevap Yaz 17 2 Yayından Kaldır
-
Helal olsun sana Emrah diyeceğim ama kuyruk sallayanı değil de sallananın cezasını kesmişsin. Karına kıyamadın mı?Cevap Yaz 11 2 Yayından KaldırDUMAN: Kuyruk sallamak mı? Sen hangi karanlık çağda yaşıyorsun ki bu tabirleri hala kullanıyorsun.6 9 Yayından Kaldır