Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
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Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor

Ünlü şarkıcı Emrah, 6 yıl önce evlendiği 2 çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor. Dosyaya gizlilik kararı aldıran şarkıcı, eşinden hiçbir talepte bulunmadı.

20.07.2020 11:45 | Son Güncelleme: 20.07.2020 11:57

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Emrah Erdoğan, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'a boşanma davası açtı. Bodrum Aile Mahkemesi'ne başvuran şarkıcı dosyaya gizlilik kararı aldırdı.

HİÇBİR TALEPTE BULUNMUYOR

Emrah Erdoğan, 2014'ün haziran ayında evlendiği Sibel Erdoğan'dan boşanma kararı aldı. Dosyaya gizlilik kararı aldıran şarkıcının eşinden hiçbir talepte bulunmadığı öğrenildi.

İLK KRİZ GEÇTİĞİMİZ AYLARDA PATLAMIŞTI

Emrah ile Sibel Erdoğan arasındaki ilk kriz geçtiğimiz ocak ayında yaşanmıştı. Şiddetli geçimsizlik yüzünden boşanacağı iddia edilen çift, o dönem çıkan haberleri yalanlamıştı. Emrah ile Sibel Erdoğan çiftinin Elyesa adında bir oğlu ve Eleysa adlı bir kızları var.

Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor

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