Şarkıcı Ece Seçkin, Instagram'dan peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı
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Şarkıcı Ece Seçkin, Instagram'dan peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı Yastık'ı dinleyicilerin beğenisine sunan Ece Seçkin, sosyal medya hesabından iç çamaşırsız pozlarını paylaştı. Takımının içine herhangi bir şey giymeyen şarkıcının pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Yıllar önce çıkardığı Adeyyo şarkısıyla çıkış yapan şarkıcı Ece Seçkin, yeni şarkısı için saçlarını boyattı. Sık sık imaj değişiklikleriyle gündeme gelen Seçkin, bu sefer de paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

"SANKİ BİR ŞEY GİYMEYİ UNUTMUŞSUN"

Instagram'da 1,7 milyon takipçisi bulunan 29 yaşındaki şarkıcı, pembe pantolon ve ceket kombini yaparak kamera karşısına geçti. Camın önünde pozlar veren Seçkin, ceketinin altına hiçbir şey giymemeyi tercih etti. Takipçilerinin diline düşen Seçkin için "Niye iç çamaşırı giymedin?", "Bu kadarı fazla değil mi?" ve "Sanki bir şeyler giymeyi unutmuşsun" yorumları yapıldı.

İşte Ece Seçkin'in cesur pozları...

Şarkıcı Ece Seçkin, Instagram'dan peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı
Şarkıcı Ece Seçkin, Instagram'dan peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı
Şarkıcı Ece Seçkin, Instagram'dan peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı
Şarkıcı Ece Seçkin, Instagram'dan peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı
Şarkıcı Ece Seçkin, Instagram'dan peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları (2)
AHMET SAY: evli barklı kadınsın yakışıyomu sana sen halka örnek olman lazım bu devirde örnek alınacak sanatçı yokki
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LEYLA AYBAY: İntihar mı edecekmiş?
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
500
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Şarkıcı Ece Seçkin, Instagram'dan peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı - Haberler Magazin
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