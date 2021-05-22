Şarkıcı Ece Seçkin, Instagram'dan peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı

Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı Yastık'ı dinleyicilerin beğenisine sunan Ece Seçkin, sosyal medya hesabından iç çamaşırsız pozlarını paylaştı. Takımının içine herhangi bir şey giymeyen şarkıcının pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Yıllar önce çıkardığı Adeyyo şarkısıyla çıkış yapan şarkıcı Ece Seçkin, yeni şarkısı için saçlarını boyattı. Sık sık imaj değişiklikleriyle gündeme gelen Seçkin, bu sefer de paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

"SANKİ BİR ŞEY GİYMEYİ UNUTMUŞSUN"

Instagram'da 1,7 milyon takipçisi bulunan 29 yaşındaki şarkıcı, pembe pantolon ve ceket kombini yaparak kamera karşısına geçti. Camın önünde pozlar veren Seçkin, ceketinin altına hiçbir şey giymemeyi tercih etti. Takipçilerinin diline düşen Seçkin için "Niye iç çamaşırı giymedin?", "Bu kadarı fazla değil mi?" ve "Sanki bir şeyler giymeyi unutmuşsun" yorumları yapıldı.

İşte Ece Seçkin'in cesur pozları...