Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Türkiye'de yaşayan İranlı sanatçı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İran'da siyasi yasaklı olması nedeniyle uzun süredir İstanbul'da yaşayan İranlı sanarçı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs belirtileri göstermesinin ardından Covid-19 testi yaptı. Test sonucu pozitif çıkan şarkıcıdan kötü haber geldi.

Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde (Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi) tedavi altına alınan İranlı müzisyen Cavit Murtezaoğlu hayatını kaybetti.

CAVİT MURTEZAOĞLU KİMDİR?

İran Tebriz'de doğan ve Azerbaycan'da konservatuar eğitimi alan Cavit Murtezaoğlu, İran Ehl-i Hak alevilerinin müziğini caz formatıyla buluşturdu ve Türkiye'de birçok konser verdi. Murtezaoğlu makamsal yapıya dayanan müziğini 'Caz-makam' olarak tanımlamıştı.

İran'a döndükten sonra 'Senli Günler' ve 'Susmam' adlı iki albüm çıkardı. Aynı zamanda film ve belgesel müzikleri hazırladı. Felsefi yazılarıyla dikkat çeken Murtezaoğlu İran, Avustralya, Azerbaycan, Almanya ve Türkiye'de felsefi seminerler verdi.

20 yıla varan eğitim tecrübelerini İstanbul'da kendi metoduyla ses eğitimi dersleri verdiği, 'Ses Atölyesi'nde yoğunlaştırdı ve beş kitaptan oluşan doğu ve batı sentezli, ilk vokal metodunu yayına hazırladı.