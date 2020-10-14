Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi
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Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi

14.10.2020 10:03 | Son Güncelleme: 14.10.2020 10:09
Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi

Son yıllardaki değişimiyle sıkça adından söz ettiren 46 yaşındaki şarkıcı Ceylan, son yayınladığı fotoğrafla oyuncu Şükran Ovalı'ya benzetildi.

Instagram hesabını aktif olarak kullanan isimlerin başında gelen Ceylan, son imajını paylaştı. Daha önce de saçlarını omuzlarında kestiren Ceylan, bu sefer de saçlarını ördürdü. Şarkıcı, son halini "Bakışlar anlatır her şeyi aslında her şey orada gizlidir" notuyla paylaştı.

Son görüntüsüyle takipçileri tarafından tanınmakta güçlük çekilen Ceylan, ünlü oyuncu Şükran Ovalı'ya benzetildi.

İşte Ceylan'ın son hali:

Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi
Ceylan
Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi
Şükran Ovalı
Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi

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