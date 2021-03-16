Şarkıcı Aynur Aydın'dan ihanet itirafı: Hem birçok kez aldatıldım hem de aldattım
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Şarkıcı Aynur Aydın'dan ihanet itirafı: Hem birçok kez aldatıldım hem de aldattım

16.03.2021 12:51 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:11

Şarkıları ve paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Aynur Aydın, katıldığı bir YouTube programında hayatında birisinin olduğunu söyledi. Daha önce birçok kez aldatıldığını söyleyen Aydın, geçmişte ayrılmak üzere olduğu bir sevgilisini de aldattığını itiraf etti.

Karantina döneminde sık sık iç çamaşırlarıyla ilgili paylaşımlar yapan şarkıcı Aynur Aydın, Seçkin Süngüç ile Fezi Altun'un YouTube kanalında yayınlanan 'Bize Kaldı' programına konuk oldu. Programda kendini rahat hissettiğini söyleyerek sorulara içtenlikle cevap veren 35 yaşındaki şarkıcı, özel hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

"SEZEN AKSU BENCE BU DÜNYADAN DEĞİL"

Türk müziğinin güçlü seslerinden biri olan Sezen Aksu'ya hayran olduğunu söyleyen Aydın, "En büyük hayalim Sezen Aksu ile bir gün düet yapabilmek. O bu dünyadan değil, uzaylı. Hayranlık duyuyorum" dedi.

Şarkıcı Aynur Aydın'dan ihanet itirafı: Hem birçok kez aldatıldım hem de anlattım

"SEVGİLİMİ ALDATTIM"

Kalbinin boş olmadığını ve eğlenceli biriyle birlikte olduğunu söyleyen şarkıcı, "Hiç aldatıldın mı?" sorusu üzerine peş peşe bombaları patlatarak şunları söyledi: "Birden fazla ihanete uğradım. Aldatmanın da çok sebebi vardır. İtiraf etmeliyim ki; ben de bir sevgilimi aldattım. İlişkimizin sonuna gelmiştik, ayrılmak üzereydik."

Şarkıcı Aynur Aydın'dan ihanet itirafı: Hem birçok kez aldatıldım hem de anlattım
Şarkıcı Aynur Aydın'dan ihanet itirafı: Hem birçok kez aldatıldım hem de aldattım
Haber Yorumları (14)
YOK YOK: Yaaa erkeklerden degıl kadınlardan korkacan asıl , ,
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LOL: Dünya uzayda değil mi uzaylı diyorda
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PUHAHA: BOYNUZSPOR TAKIM KAPTANI SECDIM BU KADIN DENILEN DISI VARLIGI
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