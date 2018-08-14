Şarkıcı Aylin Coşkun'un Hastane Sedyesinden Yaptığı Paylaşım, Hayranlarını Korkuttu
Şarkıcı Aylin Coşkun hayranlarını korkuttu. Hastane sedyesinden sargılı ayağını paylaşan şarkıcı bir kaza geçirdiğini ve 15 dikiş atıldığını takipçilerine duyurdu.
97'de Türkiye güzeli seçilen ve mankenlik mesleğinden sonra müzik dünyasında adını duyuran Aylin Coşkun, geçirdiği ufak kazadan dolayı, ayağına 15 dikiş atıldığını ınstagram hesabından takipçilerine duyurdu. 42 yaşındaki şarkıcı sarı içindeki ayağını paylaşıp "Nazara geldiğim doğrudur? ama iyiyim şükür 10-15 dikişle atlattım şükür? Rabbim beterinden korusun.. " notunu yazdı. Şarkıcıya sevenleri geçmiş olsun mesajı yağdırdı.
İşte Aylin Coşkun'un sevenlerini korkutan o paylaşımı;
AYLİN COŞKUN KİMDİR?
Aylin Coşkun, 1976 yılında Almanya'da dünyaya gellmiştir. Türk asıllı ailenin kızı olan Coşkun, eğitimini İzmir'de sürdürmüştür. İzmir Cumhuriyet Kız Meslek Lisesi'nde eğitimini tamamlayan Aylin Coşkun, 1997'de güzellik yarışması Miss Globe 'da Türkiye Güzeli seçildi. Müziğe olan ilgisiyle müzisyen hocalardan şan dersleri alıp bu konuda eğitimini tamamlamak üzere girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi Şan ve Solfej bölümünden mezun oldu.
Bu arada İstanbul ve Ankara'da bir süre mankenlik yapmış, özel bir TV kanalında belli bir süre sunuculukta icra etmiştir. Şarkıcı günümüze kadar 7 tane albüm yapmıştır.
2000'li yılların başında ilk albümü Masalı Zeyno Müzik etiketiyle piyasaya çıkatmış sanatçının albümde kendisine ait Bu Kaçıncı parçası ve klip çektiği Yandım Allahım isimli parçaları ile müzik dünyasında yer etmiştir. Şarkıcı takip eden 6 albüm daha yapmıştır.
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herkesin derdi başından aşkın ne diyelim napalım sipermi edelim kendimizi önüne dikkat et edin etseydiniz geçmişler olsun off herşeyden bıktım şu zamanda internetten yapmacık insanlardan kendini bir halt sananlardan ölmeyi bayılma sananlardan hayatı görsellik olan bu ve bunun gibi herkesten gına geldi yazık ya şu ellerinizdeki telefonlar resimleriniz pozlarınızdan ya bide yediğinizi içtiğinizi geçtik gün boyu ne halt yediğinizi görmeyi geçtik hastanelerde ajitasyon pozları kalmıştı herkesteCevap Yaz Yayından Kaldır
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cok korktum bayildim korkudanCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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GEÇMIS OLSUN ..... NUMBIA YOK MU HIC BU ARALAR GÖRUNMÜYO NEDEN ACABA ???Cevap Yaz Yayından Kaldır
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KİM KORKMUŞ BU KİMCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Son günlerde birde bu moda oldu hastaneden resim atmak neyin peşinde bu insanlar hiç anlamıyorum ne yani hastaneye çiçek çelenkmi gönderelim onumu istiyorsunuzCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır