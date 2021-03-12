Sarkastik ne demek? Sarkastik anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Sarkastik, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Sarkastik ne demek? Sarkastik anlamı ne? İşte, Sarkastik kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Sarkastik kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Sarkastik anlamı ne? Sarkastik ne demek?

SARKASTİK NE DEMEK?

Sarkastik kavramı, içinde sarkazm barındıran davranış ve tavır ile kişiler için kullanılan ifadedir.

Sarkazm kelimesi, 'Çaktırmadan can acıtarak alay etme eylemi,' biçimde ifade edilir. Yapılan bu eylem ise sarkastik olarak bilinmektedir. Aynı zamanda taşlama ya da kinaye gibi kelimelere ve benzerliği olduğu söylenebilir.