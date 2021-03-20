Şark Bülbülüne vefa
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Şark Bülbülüne vefa

20.03.2021 15:43 | Son Güncelleme: 20.03.2021 15:50
Şark Bülbülüne vefa

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün güçlü sesinden dolayı "Şark Bülbülü" unvanını verdiği halk musikisi sanatçısı Celal Güzelses'in kabrini yeniledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün güçlü sesinden dolayı "Şark Bülbülü" unvanını verdiği halk musikisi sanatçısı Celal Güzelses'in kabrini yeniledi.

Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla, kentin en kıymetli değerlerinden olan mevlithan ve halk musikisi sanatçısı Celal Güzelses'in Mardin Kapı Asri Mezarlığında bulunan kabrini, hatırasına yakışır bir şekilde tekrar düzenlendi. Karaloğlu, yaptığı açıklamada, değerlere sahip çıkmanın sorumlulukları olduğunu söyledi. Karaloğlu, "Diyarbakır'ımızın yetiştirdiği, nice güzel eserlerin sesi, Şark Bülbülü Celal Güzelses'in kabrini Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak, hatırasına layık şekilde yeniledik, düzenledik. Ruhu şad olsun" dedi.

"Değerinin bilindiğinin imzasıdır"

Güzelses'in torunu Celal Güzelses, yaptığı açıklamada, dedesinin kabrinin yenilenmesiyle çok duygulandığını belirtti. "Nihayetinde taştır ama değerinin bilindiğinin de imzasıdır" ifadelerini kullanan Güzelses,

"Akledenden, emek verenden ve hepinizden cenabı Allah razı olsun. Çok güzel olmuş. Yeni hali gönlümüzden geçenin birebir aynısı olmuş. Bülbüllerde çok yakışmış. Teşekkür ediyorum" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Şark Bülbülüne vefa

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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