Şark Bülbülü filmi oyuncuları kim? Şark Bülbülü konusu, oyuncuları ve Şark Bülbülü özeti!
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Şark Bülbülü filmi oyuncuları kim? Şark Bülbülü konusu, oyuncuları ve Şark Bülbülü özeti!

Şark Bülbülü filmi oyuncuları kim? Şark Bülbülü konusu, oyuncuları ve Şark Bülbülü özeti!
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Şark Bülbülü filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Şark Bülbülü konusu, özeti ve Şark Bülbülü oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Şark Bülbülü filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Şark Bülbülü filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Şark Bülbülü filmini izleyecek olanların merak ettiği Şark Bülbülü konusu nedir, Şark Bülbülü oyuncuları kimler ve Şark Bülbülü özeti gibi konuları inceliyoruz.

ŞARK BÜLBÜLÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yönetmen: Kartal Tibet

Oyuncular: Kemal Sunal, Ayşen Cansev, Ayşen Gruda, Osman Alyanak, Sırrı Elitaş

Tür: Komedi, Drama

Yapım Yılı: 1979

Senaryo: Osman F. Seden

ŞARK BÜLBÜLÜ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Başlık Parası için İstanbul'a gelen ve rastlantılar sonucu Şaban Ballıses adıyla ünlü bir türkücü olan Şaban (Kemal Sunal)'ın komik öyküsü... Film bir gecede şöhret olan ünlüleri tiye alan klasik olmuş bir Kemal Sunal komedisi.

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Şark Bülbülü filmi oyuncuları kim? Şark Bülbülü konusu, oyuncuları ve Şark Bülbülü özeti! - Haberler
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