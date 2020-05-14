Şark Bülbülü filimi nedir? Şark Bülbülü konusu nedir? Şark Bülbülü film oyuncuları kimler? Yeşilçam efsanesi Şark Bülbülü filmi ile ilgili her şey!
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Şark Bülbülü filimi nedir? Şark Bülbülü konusu nedir? Şark Bülbülü film oyuncuları kimler? Yeşilçam efsanesi Şark Bülbülü filmi ile ilgili her şey!

Türk sineması ve Yeşilçam'ın unutulmaz efsane filmlerinden olan Şark Bülbülü hakkında merak edilenler haberimizde. Kemal Sunal'ın baş rolünü oynadığı Şark Bülbülü filmi ile ilgili soruları sizler için yanıtladık.

Şark Bülbülü filimi nedir? Şark Bülbülü konusu nedir? Şark Bülbülü film oyuncuları kimler? Yeşilçam efsanesi Şark Bülbülü filmi ile ilgili her şey!
14.05.2020 17:09 | Son Güncelleme: 14.05.2020 17:09

Yeşilçam'ın efsane filmlerinden ve baş rolünde Kemal Sunal'ın oynadığı Türk filmi Şark Bülbülü yıllardır büyük bir keyif ve beğeniyle izleniyor. Efsane filmler arasına giren Şark Bülbülü hakkında sinema severlerin merak ettiklerini sizler için derledik. Şark Bülbülü filimi nedir? Şark Bülbülü konusu nedir? Şark Bülbülü film oyuncuları kimler? Yeşilçam efsanesi Şark Bülbülü filmi ile ilgili her şey!

ŞARK BÜLBÜLÜ KONUSU NEDİR?

Başlık Parası için İstanbul'a gelen ve rastlantılar sonucu Şaban Ballıses adıyla ünlü bir türkücü olan Şaban (Kemal Sunal)'ın komik öyküsü... Film bir gecede şöhret olan ünlüleri tiye alan klasik olmuş bir Kemal Sunal komedisi.

Şark Bülbülü filimi nedir? Şark Bülbülü konusu nedir? Şark Bülbülü film oyuncuları kimler? Yeşilçam efsanesi Şark Bülbülü filmi ile ilgili her şey!
ŞARK BÜLBÜLÜ

ŞARK BÜLBÜLÜ KÜNYESİ NEDİR?

Yönetmen: Kartal Tibet

Tür: Komedi, Drama

Yapım Yılı: 1979

Senaryo: Osman F. Seden

Yapımcı Firma: Fatoş Film

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dil: Türkçe

ŞARK BÜLBÜLÜ OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal

Ayşen Cansev

Ayşen Gruda

Osman Alyanak

Sırrı Elitaş

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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