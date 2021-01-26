SARIYER'DE OTOMOBİL İLE KAMYON KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ 1 YARALI
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SARIYER'DE OTOMOBİL İLE KAMYON KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ 1 YARALI

26.01.2021 16:09 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:22
SARIYER'DE OTOMOBİL İLE KAMYON KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ 1 YARALI

Haber-Kamera: Özgür EREN-Hasan YILDIRIM Sarıyer'de kamyon ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Haber-Kamera: Özgür EREN-Hasan YILDIRIM

Sarıyer'de kamyon ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobilde yolcu koltuğunda oturan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken sürücünün hastanedeki tedavisi devam ediyor. Kazada otomobil hurdaya dönerken, trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. 

Kaza, Büyükdere Bahçeköy Yolunda saat 14.30 sıralarından meydana geldi. Umutcan Ömeroğlu'nun kullandığı 35 GD 7435 plakalı otomobil sürücüsü orman yolundan Hacıosman istikametinde ilerlerken otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek, karşı yöne geçip 34 BM 2244 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Umutcan Ömeroğlu ve yanında bulunan Ahmet Karakurt yaralandı. 

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı. Yolcu koltuğunda oturan Ahmet Karakurt hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü Umutcan Ömeroğlu'nun hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kamyon sürücüsü Ahmet Emir ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle yol, tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Hurdaya dönen otomobil ve kamyonet olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

SARIYER'DE OTOMOBİL İLE KAMYON KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ 1 YARALI
SARIYER'DE OTOMOBİL İLE KAMYON KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ 1 YARALI
SARIYER'DE OTOMOBİL İLE KAMYON KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ 1 YARALI
SARIYER'DE OTOMOBİL İLE KAMYON KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ 1 YARALI
SARIYER'DE OTOMOBİL İLE KAMYON KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ 1 YARALI
SARIYER'DE OTOMOBİL İLE KAMYON KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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