Sarıyer'i Uçuracak 50 Proje Açıklanıyor

Daha önce 10 bin kişilik Sarıyer Stadyumu projesini duyuran ve büyük beğeni toplayan Bayraktar'ın ulaşım, gençlik, eğitim, istihdam, spor, trafik gibi başlıkları içeren 50'nin üzerinde projesinin içeriği merakla bekleniyor.

Sarıyer'de 4,5 yıldır AK Parti İlçe Başkanlığı görevini yürüttükten sonra Sarıyer Belediye Başkan Adayı olan Salih Bayraktar, 31 Mart seçimleri öncesi projelerini kamuoyuna açıklamaya hazırlanıyor. Bayraktar'ın binlerce Sarıyerli ile yüz yüze görüşerek ve anketler ışığında hazırladığı 50'nin üzerinde proje 10 Şubat 2019 günü Saat 19.00'da TİM Gösteri Merkezi'nde açıklanacak. Toplantı Çağdaş Sarıyer Kent Vizyonu Sunumu başlığıyla 2000 kişilik salonda gerçekleştirilecek.

İMAR BARIŞI'NIN MİMARI

Bayraktar, ilçe başkanlığı döneminde projelendirerek ve takibini yaparak İmar Barışı, Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Sarıyer Ağız Diş Sağlığı Merkezi, Marmaracık Gençlik Kampı, Cumhuriyet Kütüphanesi, Kültür Merkezi gibi pek çok hizmeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve hükümet desteğiyle Sarıyer'e kazandırdı. "İmar Barışı'nın mimarı" olarak gösterilen Bayraktar'ın girişimiyle Sarıyer'de açılan İmar Barışı Masası yaklaşık 50 yıldır çözülemeyen lokal mülkiyet problemlerini çözerek vatandaşların tapularına kavuşmasını sağladı.

GENÇLİK, ULAŞIM ve TRAFİK PROJELERİ DİKKAT ÇEKECEK

Aylardır Sarıyer'i sokak sokak dolaşan Bayraktar, Sarıyer'in kanaat önderleri, Sarıyerlilere yapılan anket çalışmaları sonucunda hazırlandığı öğrenilen 50'nin üzerinde projesinin içeriği merakla bekleniyor. Projelerinin açıklanacağı sunum toplantısına siyaset, medya, sanat ve iş dünyasından da çok sayıda ismin katılacağı öğrenildi.

"TÜRKİYE'DE ÖRNEĞİ YOK"

Salih Bayraktar, projelerini "Sarıyer'i ticaret, turizm, kültür, sanatın merkezi, Sarıyerlilerin gurur duyacağı huzurlu ve yaşanacak bir ilçe yapacak, Sarıyer'i uçuracak projeler" diyerek özetliyor. Projeler arasında Sarıyer'in en önemli sorunlarından biri olan trafik ve ulaşım problemlerine yönelik Türkiye'de örneği bulunmayan çözüm önerilerinin de yer aldığı öğrenildi.

Kaynak: Bültenler