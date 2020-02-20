Sarıyer'deki villa inşaatında beton mikseri devrildi: 1 yaralı
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Sarıyer'deki villa inşaatında beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Sarıyer İstinye'de villa inşaatına beton döken mikser devrildi.

20.02.2020 22:09 | Son Güncelleme: 20.02.2020 22:09
Sarıyer'deki villa inşaatında beton mikseri devrildi: 1 yaralı

'de villa inşaatına beton döken mikser devrildi. Şoför mahallinde sıkışan sürücü itfaiye yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.


Kaza, saat 20.30'da Sarıyer ilçesi İstinye Mahallesi Sulh Sokak üzerinde inşaatı devam eden villa şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahri K. idaresindeki 34 JBG 647 plakalı beton mikseri, beton pompasına yanaşmak için geri geri geldiği sırada kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın etkisiyle direksiyonda bulunan Bahri K. cam kenarında sıkıştı. Kazanın olduğunu gören inşaat işçileri durumu hemen ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulans ile hastaneye götürüldü. Yaralı sürücünün sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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