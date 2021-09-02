Sarıyer'de tek katlı ahşap müştemilatta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
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Sarıyer'de tek katlı ahşap müştemilatta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Anadolu Ajansı / Arife Karakum - Haberler | Güncel

Sarıyer'de tek katlı ahşap müştemilatta çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Sarıyer'de tek katlı ahşap müştemilatta çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Ferahevler Mahallesi Avşar Sokak'ta bulunan tek katlı ahşap müştemilatta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yanan müştemilatta soğutma çalışmaları devam ediyor.

Sarıyer'de tek katlı ahşap müştemilatta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Sarıyer'de tek katlı ahşap müştemilatta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Sarıyer'de tek katlı ahşap müştemilatta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Sarıyer'de tek katlı ahşap müştemilatta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Karakum

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı
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Sarıyer'de tek katlı ahşap müştemilatta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü - Haberler
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