Sarıyer'de takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular: O anlar kamerada
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Sarıyer'de takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular: O anlar kamerada

15.02.2021 14:37 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:50
Sarıyer'de takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular: O anlar kamerada

Hasan YILDIRIM -Özgür EREN-Alper KORKMAZ İSTANBUL DHA- SARIYER'de yağan kar nedeniyle yoldan çıkan otomobil çöp konteynerine çarparak takla attı.

Hasan YILDIRIM -Özgür EREN-Alper KORKMAZ İSTANBUL DHA- SARIYER'de yağan kar nedeniyle yoldan çıkan otomobil çöp konteynerine çarparak takla attı. Üç yaşındaki çocuğu ile hastaneye giden aile, kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Maden Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üç yaşındaki çocuğunda içinde olduğu otomobil yokuş aşağı inerken kayganlaşan yolda kayarak çöp konteynerine çarptıktan sonra takla attı. Ters dönen otomobil bir süre sürüklendi. Kazayı görenler olay yerine koştu. Emniyet kemeri takılı olan sürücü araçtan çıkarıldı. Daha sonra üç yaşındaki çocuk ve annesi de otomobilden çıkarıldı. Anne baba ve çocuk kazadan yara almadan kurtuldu. Aile üyeleri çocuklarına sarılarak kazanın şokunu atlatmaya çalıştı. Bir süre sonra olay yerine ambulans geldi. Aile üyeleri tedbir amaçlı hastaneye gitti.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Otomobilin takla atması ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde otomobilin kaldırıma çıktığı ve çöp konteynerine çarptığı görülüyor. Takla atan otomobil bir süre ters şekilde sürüklendikten sonra duruyor. Mahalle bakkalı yolu trafiğe kestikten sonra otomobilin kapısını açarak içeridekileri dışarı çıkarıyor. Aile üyeleri çocuklarına sarılarak kazanın şokunu atlatmaya çalışıyor.

ÜÇÜNDE DE SIYRIK BİLE YOKTUKazazede ailenin yardımına koşan mahalle bakkalı Kasım Polat "Sabah yukarıdan gelen araç frenleri tutmayınca çöp konteynerine vurdu. Kaldırıma çıkan araç takla attı. Ters döndü. Aile üyeleri hastaneye gidiyormuş. İki üç yaşlarında bir erkek çocukları vardı. Hastaneyi arayıp randevularını iptal ettiler. Ben takla atan aracın kapısını açtım. Kazazedeleri dışarı çıkardım. Yardımcı oldum. Emniyet kemerini takmışlardı. Üçünde de sıyrık bile yoktu. Emniyet kemeri hayat kurtardıö dedi.

Kaza yapan araç çekici ile düzeltildikten sonra çekildi.


Sarıyer'de takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular: O anlar kamerada
Sarıyer'de takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular: O anlar kamerada
Sarıyer'de takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular: O anlar kamerada
Sarıyer'de takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular: O anlar kamerada
Sarıyer'de takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular: O anlar kamerada
Sarıyer'de takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular: O anlar kamerada
Sarıyer'de takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular: O anlar kamerada
Sarıyer'de takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular: O anlar kamerada
Sarıyer'de takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular: O anlar kamerada
Sarıyer'de takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular: O anlar kamerada
Sarıyer'de takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular: O anlar kamerada
Sarıyer'de takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular: O anlar kamerada
Sarıyer'de takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular: O anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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