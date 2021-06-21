SARIYER'DE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETTEKİ 1'İ KADIN 2 KİŞİ YARALANDI
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SARIYER'DE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETTEKİ 1'İ KADIN 2 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sarıyer'de sürücüsünün kırmızı ışıktayken solundaki sokağa dönmeye çalıştığı motosiklet, karşıdan gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Sarıyer'de sürücüsünün kırmızı ışıktayken solundaki sokağa dönmeye çalıştığı motosiklet, karşıdan gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, yola savrulan 1'i kadın iki kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü kadın, sağlık ekiplerinin müdahale ettiği, yerdeki yaralıları görünce gözyaşı döktü.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Büyükdere Mahallesi, Piyasa Caddesi, Büyükdere Balıkçılar Çarşısı önünde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışık yandığı sırada Serhat K., kullandığı 34 BGU 476 plakalı motosiklet ile solundaki sokağa girmeye çalıştı. Karşıdan gelen Çiğdem G.'nin kullandığı 34 BJL 095 plakalı otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan Serhat K. ile Reyhan K. yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar hemen yardıma koşarken, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sevk edilen sağlık ekipleri, Reyhan K. ve Serhat K.'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü kadın, sağlık ekiplerinin müdahale ettiği, yerdeki yaralıları görünce gözyaşı döktü. Yaralılar, müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın olduğu noktada esnaf olan Mustafa Kazancı, Sadece o beyaz arabanın sola dönerken, bir ses duyduk, kaza sesi. Sadece kızın yere düştüğünü gördük. Başka da bir şey görmedik. Çünkü önümüzde araba vardı dedi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

SARIYER'DE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETTEKİ 1'İ KADIN 2 KİŞİ YARALANDI
SARIYER'DE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETTEKİ 1'İ KADIN 2 KİŞİ YARALANDI
SARIYER'DE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETTEKİ 1'İ KADIN 2 KİŞİ YARALANDI
SARIYER'DE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETTEKİ 1'İ KADIN 2 KİŞİ YARALANDI
SARIYER'DE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETTEKİ 1'İ KADIN 2 KİŞİ YARALANDI
SARIYER'DE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETTEKİ 1'İ KADIN 2 KİŞİ YARALANDI
SARIYER'DE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETTEKİ 1'İ KADIN 2 KİŞİ YARALANDI
SARIYER'DE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETTEKİ 1'İ KADIN 2 KİŞİ YARALANDI
SARIYER'DE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETTEKİ 1'İ KADIN 2 KİŞİ YARALANDI
SARIYER'DE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETTEKİ 1'İ KADIN 2 KİŞİ YARALANDI
SARIYER'DE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETTEKİ 1'İ KADIN 2 KİŞİ YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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SARIYER'DE OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETTEKİ 1'İ KADIN 2 KİŞİ YARALANDI - Haberler
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