Son dakika haber! SARIYER'DE MİNİBÜS İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

Bir son dakika haberine göre Buğra AKAY İSTANBUL (DHA )Sarıyer'de otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.