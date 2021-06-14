Son dakika haber! SARIYER'DE MİNİBÜS İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI
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Son dakika haber! SARIYER'DE MİNİBÜS İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Buğra AKAY İSTANBUL (DHA )Sarıyer'de otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Buğra AKAY İSTANBUL (DHA )

Sarıyer'de otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Bahçeköy Kemerburgaz Orman yolu Valide Sultan Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü Y.Y.'nin Orman yolunda Sarıyer istikametine dönmeye çalıştığı 34 LCG 968 plakalı minibüs ile Bahçeköy istikametinden gelen 34 FB 8094 plakalı otomobil çarpıştı. Minibüsteki 2 kişi yaralanırken, sürücüsü kaza sonrası kaçan otomobildeki 1 kişi bulunduğu yerde sıkıştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan kişiyi bulunduğu yerden çıkardı. Yaralı 3 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haber! SARIYER'DE MİNİBÜS İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI
Son dakika haber! SARIYER'DE MİNİBÜS İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI
Son dakika haber! SARIYER'DE MİNİBÜS İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI
Son dakika haber! SARIYER'DE MİNİBÜS İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI
Son dakika haber! SARIYER'DE MİNİBÜS İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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